Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил осторожный оптимизм в преддверии переговоров между Россией и Украиной, которые пройдут 15 мая в Стамбуле.

«Я считаю, что мы стали ближе к окончанию войны и прекращению боевых действий, чем когда-либо. Надеюсь, с Божьей помощью мы достигнем соглашения», — сказал он на онлайн-брифинге для прессы.

Уитакер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении «резни и убийств, происходящих в Украине из-за атак России».

Он также отметил, что не стоит ожидать идеального соглашения: «Вероятно, никто не будет полностью доволен любым соглашением. Однако мы все согласны с тем, что мир гораздо лучше войны».

По словам дипломата, предстоящие переговоры нужно воспринимать как поэтапный процесс.

«В четверг нам предстоит увидеть, как это все закончится, и нам нужно подойти к этому шаг за шагом. Поэтому сложно предсказать, что произойдет дальше», — добавил Уитакер.

Президент России Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая и обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой предоставить площадку для их проведения. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах.

Трамп заявил, что США на переговорах представит госсекретарь Марко Рубио. По его словам, в составе американской делегации будут и другие официальные лица, но конкретные имена он не назвал.