ПОЛИТИКА
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Китай грозит Индии из-за Тибета
МИД КНР призвал Нью-Дели прекратить использовать тибетские вопросы для вмешательства во внутренние дела Китая
Китай грозит Индии из-за Тибета
Китайский флаг / Reuters
4 июля 2025 г.

Китай потребовал от Индии прекратить использовать тибетские вопросы для вмешательства в его внутренние дела и не наносить ущерб развитию двусторонних отношений, заявило в пятницу Министерство иностранных дел КНР.

Предупреждение последовало после редкого заявления высокопоставленного индийского министра в четверг о том, что только Далай-лама и созданный им трест имеют право определять его преемника в качестве духовного главы тибетского буддизма. Это прямо противоречит давней позиции Пекина, который утверждает, что имеет право утверждать преемника Далай-ламы как наследие имперских времен.

Отношения между Индией и Китаем ухудшились после столкновений войск на гималайской границе в 2020 году, в результате которых погибли не менее 20 индийских и четверо китайских военнослужащих. Однако после встречи Си Цзиньпина и Моди в прошлом году состоялось несколько переговоров на высоком уровне.

В декабре Китай и Индия достигли шестипунктного консенсуса по пограничному вопросу на встрече в Пекине, где также договорились о возобновлении паломничества индийцев в Тибет. В январе страны согласились работать над решением торговых разногласий и возобновить прямое авиасообщение после визита индийского министра иностранных дел в Пекин.

В апреле МИД Китая объявил, что индийские паломники впервые за пять лет смогут посетить святые места в Тибете этим летом.

Параллельно Индия начала наступление по переименованию мест в ответ на действия Китая по переименованию населенных пунктов в индийском штате Аруначал-Прадеш. Нью-Дели планирует переименовать более двух десятков мест в Тибетском автономном районе Китая.

Индия подозревает, что переименование Китаем мест в Аруначал-Прадеш направлено на укрепление территориальных претензий Пекина на крупнейшую провинцию на северо-востоке Индии, которую Китай называет Цзаннань или «Южный Тибет». За переименованием тибетских мест стоит подразделение информационной войны индийской армии, которое также опровергает китайские названия при поддержке научных институтов страны.

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