ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Куда Иран ударит США?
Все американские базы на Ближнем Востоке — на прицеле Ирана и его союзников
Куда Иран ударит США?
/ AA
18 июня 2025 г.

Иран готов нанести удары по американским базам в регионе, если США вмешаются в войну на стороне Израиля. Под угрозой — объекты в ОАЭ, Иордании, Саудовской Аравии, Ираке и Сирии, пишет The New York Times со ссылкой на иранские источники.

Угроза уже реализуется: по данным Asharq Al-Awsat, в минувшие выходные США перехватили иранские ракеты, направленные на базы в сирийской провинции Хасеке. Противоракетные системы сработали и над базами в Рмелане, Эль-Шаддади и аль-Холь.

По данным JPost и NYT, Тегеран намерен задействовать хуситов и другие прокси-группировки в регионе.

США уже начали масштабную переброску техники в регион, в том числе в рамках усиления ПВО.

Израиль в свою очередь настаивает на совместной операции против ядерного объекта в Фордо, для чего потребуются тяжелые американские бомбардировщики.

Трамп ранее подтвердил готовность к удару и потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана.

В крупных городах страны зафиксирован массовый исход населения на фоне продолжающихся с прошлой пятницы обменов ударами с Израилем.

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