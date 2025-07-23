Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил слова благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который принял представителей украинской делегации в Анкаре в преддверии третьего раунда переговоров с Россией.

«Передали приветствие и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского. Поблагодарили Турцию и Президента Эрдогана за последовательную политическую и оборонную поддержку Украины на протяжении всей войны», — заявил представитель украинской стороны.

Украинская делегация обсудила необходимость переговоров лидеров Украины, США, Турции и России. Ермак заявил, что встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина нужна для начала реальных переговоров о завершении войны.

«Говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств – Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также российского президента Владимира Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны», — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины также провел встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, руководителем Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном и главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатай Кылычем. Стороны обсудили динамику мирного процесса, обмен пленными и возвращение украинских детей.