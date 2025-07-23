ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Украина поблагодарила Турцию за поддержку
Украина поблагодарила Турцию за последовательную поддержку и выступила с инициативой переговоров в формате Украина-Россия-США-Турция
Украина поблагодарила Турцию за поддержку
/ social media
23 июля 2025 г.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил слова благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который принял представителей украинской делегации в Анкаре в преддверии третьего раунда переговоров с Россией.

«Передали приветствие и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского. Поблагодарили Турцию и Президента Эрдогана за последовательную политическую и оборонную поддержку Украины на протяжении всей войны», — заявил представитель украинской стороны.

Украинская делегация обсудила необходимость переговоров лидеров Украины, США, Турции и России. Ермак заявил, что встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина нужна для начала реальных переговоров о завершении войны.

«Говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств – Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также российского президента Владимира Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны», — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины также провел встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, руководителем Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном и главным советником президента Турции по внешней политике и безопасности Акифом Чагатай Кылычем. Стороны обсудили динамику мирного процесса, обмен пленными и возвращение украинских детей.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us