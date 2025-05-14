Правозащитники призвали ФИФА отменить американскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет сразу в трех странах — Канаде, США и Мексике.

Организация Human Rights Watch (HRW) направила письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, отмечая, что действия Дональда Трампа в сфере миграционной политики и прав человека вызывают серьезные опасения.

Правозащитники требуют от ФИФА установить четкие условия для обеспечения безопасности игроков, болельщиков и журналистов на чемпионате мира 2026 года. Они указывают на проблемы с визами, задержания на границе, дискриминационные законы и угрозы свободе слова. Потому провести чемпионат должны только Канада и Мексика, отмечают в HRW.

В США для чемпионата выбраны 11 городов, все с использованием стадионов НФЛ, включая Атланту, Майами, Сиэтл и Канзас-Сити. Балтимор, Орландо и Нэшвилл в список не попали. В Канаде игры примут Торонто и Ванкувер, в Мексике — Мехико, Гвадалахара и Монтеррей.

По данным Politico, глава ФИФА Джанни Инфантино поддержал позицию Трампа против мигрантов в частных разговорах, несмотря на публичные заявления о поддержке инклюзивности турнира.

В то же время ФИФА продолжает игнорировать разрушения палестинской футбольной инфраструктуры в Газе. С октября 2023 года израильские удары убили более 350 футболистов, разрушили стадионы и превратили спортивные объекты в лагеря для пленных.

На стадионе Ярмук израильские военные держали десятки человек в ужасных условиях, избивали и пытали, отмечает Politico. Среди погибших палестинцев в Газе — бывший тренер олимпийской сборной Палестины Хани аль-Масдар и звезда палестинского футбола Мухаммед Баракат. Более 80% всех построек в Газе разрушено, отмечает Управление ООН по правам человека. Израильские военные поставили задачу полностью снести все постройки в секторе, чтобы превратить его в буферную зону и в последующем застроить незаконными еврейскими поселениями, писало издание Axios в начале мая.

Все это никак не изменило позицию ФИФА в отношении Израиля: федерация отказалась исключать Тель-Авив из матчей под своей эгидой — хотя в 2022 году она исключила Россию из-за развязывания войны в Украине.

Как отмечает HRW, это показывает двойные стандарты ФИФА, где принципы прав человека подчиняются политическим интересам.





