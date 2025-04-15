ПОЛИТИКА
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Гагаузия пожалуется в ООН
Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что регион направит жалобу в Совет Безопасности ООН после отмены права самостоятельно назначать прокурора
Гагаузия пожалуется в ООН
Совет Безопасности ООН / Reuters
15 апреля 2025 г.

Заместитель башкана автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдовы Илья Узун заявил, что регион обратится в Совет Безопасности ООН для защиты своих прав. Об этом он сообщил в социальных сетях после решения Конституционного суда Молдовы.

Суд постановил отменить право Гагаузии самостоятельно назначать прокурора региона.

«Мы дадим ответ на это. Наши оценки и юридические аргументы по этому вопросу мы направим в Венецианскую комиссию Совета Европы, СБ ООН и другие международные организации. Мы потребуем внешнего контроля и вмешательства для защиты прав региона и восстановления верховенства закона», — заявил Узун, назвав решение «незаконным» и «политическим».

Конституционный суд Молдовы ранее отменил норму, позволявшую Народному собранию Гагаузии выдвигать кандидата на должность регионального прокурора с последующим утверждением Генеральной прокуратурой.

Теперь кандидатуру прокурора будет определять и назначать напрямую Генеральная прокуратура Молдовы.

Глава Конституционного суда Домника Маноле прокомментировала решение, подчеркнув, что Гагаузия остается частью унитарной системы страны.

«Регион имеет право принимать решения на местном уровне в политической, экономической и культурной сферах. С другой стороны, прокуратура представляет собой унитарную систему с национальным статусом. Гагаузский регион также является частью этой системы», — заявила она.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся под домашним арестом, также отреагировала на решение суда: «Это решение — шаг к уничтожению Гагаузской автономии».

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