Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе рядом с жилым домом взорвался припаркованный автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

По информации телеграм-каналов Mash, Baza и Shot, взорвался автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный у дома №2 по бульвару Нестерова. В момент взрыва Москалик проходил мимо. Ударной волной его отбросило на несколько метров.

По данным Shot, в машине было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало дистанционно. Оно было начинено поражающими элементами. Взрывной волной выбило окна в доме, находящемся рядом.

Следственный комитет подтвердил гибель генерала и сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ярослав Москалик ранее принимал участие в переговорах с Украиной в «нормандском формате», выступал по теме российской военной операции в Сирии. В 2021 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Взрыв в Балашихе — не первый случай убийства высокопоставленных военных на территории России. В декабре 2024 года в Москве погиб генерал РХБЗ Игорь Кириллов. Тогда взрывное устройство было прикреплено к самокату у подъезда. В ноябре в Севастополе погиб капитан первого ранга Валерий Транковский. В октябре был застрелен замкомандира спецназа Никита Кленков, а в июле в Краснодаре — капитан второго ранга Станислав Ржицкий.