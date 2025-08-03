Израиль закрывает большинство дел против солдат армии по обвинению в военных преступлениях в войне против Газы. Девять из десяти подобных дел завершаются без каких-либо последствий, сообщает The Guardian со ссылкой на данные организации Action on Armed Violence.

Исследователи заявили, что Израиль создает «модель безнаказанности», даже если дела связаны с «наиболее серьезными или публичными обвинениями в правонарушениях со стороны» армии Израиля.

Организация насчитала 52 дела, заведенных с октября 2023-го по июнь 2025 года. Только в одном случае расследование завершилось тюремным сроком для солдата. Еще в пяти делах был установлен факт нарушений. Остальные дела остались без продолжения или были закрыты.