Израиль закрывает большинство дел против солдат армии по обвинению в военных преступлениях в войне против Газы. Девять из десяти подобных дел завершаются без каких-либо последствий, сообщает The Guardian со ссылкой на данные организации Action on Armed Violence.
Исследователи заявили, что Израиль создает «модель безнаказанности», даже если дела связаны с «наиболее серьезными или публичными обвинениями в правонарушениях со стороны» армии Израиля.
Организация насчитала 52 дела, заведенных с октября 2023-го по июнь 2025 года. Только в одном случае расследование завершилось тюремным сроком для солдата. Еще в пяти делах был установлен факт нарушений. Остальные дела остались без продолжения или были закрыты.
Среди нерасследованных инцидентов — гибель 112 палестинцев при получении гуманитарной помощи в феврале 2024 года, авиаудар по палаточному лагерю в Рафахе с 45 жертвами в мае и смерть еще 31 палестинца в июне 2024-го во время раздачи гумпомощи.
Израильская армия утверждает, что «любое сообщение» о «неправомерных действиях военнослужащих армии» якобы проходит «первичную проверку независимо от источника» для определения, «есть ли обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления». В августе прошлого года сообщалось о возбуждении 74 дел из-за нарушений со стороны военных.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, которые сталкиваются с обвинениями в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Число жертв израильских атак на Газу с 7 октября 2023 года достигло 60 430 человек, еще 148 722 получили ранения. За последние сутки погибли 98 человек. С марта, когда Израиль нарушил договоренности о прекращении огня с Газой, погибли 9246 человек.