ПОЛИТИКА
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Келлогга убрали с переговоров по Украине?
Трамп думает отстранить спецпосланника по российско-украинскому урегулированию
Келлогга убрали с переговоров по Украине?
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог / Reuters
12 марта 2025 г.

Когда в январе Дональд Трамп назначил отставного генерала Кита Келлогга специальным представителем США на переговорах о мире в Украине, это вызвало облегчение в Киеве и европейских столицах. Келлогг, известный своими жесткими взглядами в отношении России и пользующийся доверием Трампа, считался человеком, который понимал все сложности переговоров с Владимиром Путиным и риски заключения мира на условиях, выгодных Москве.

Однако всего два месяца спустя Келлогг фактически оказался на обочине переговорного процесса. Главные роли в обсуждениях теперь играют госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Сам Келлогг остается в стороне, а его отсутствие на текущих переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии лишь усиливает подозрения о его отстранении, пишет Politico.

«Роль Келлогга под большим вопросом», — сообщил изданию NatSec Daily высокопоставленный чиновник администрации Трампа. 

«Президент пока не принял окончательного решения, но уже слишком много людей пытаются сыграть роль спасителя, который завершит войну. Келлогг лишь добавляет путаницы», — уточнил собеседник.

В Белом доме опровергают эту версию. По словам представителя Совета национальной безопасности Джеймса Хьюитта, Келлогг по-прежнему остается «ценным членом команды», особенно в переговорах с европейскими союзниками. Источник, близкий к Келлоггу, утверждает, что он по-прежнему напрямую общается с Трампом и имеет самые прочные связи с Владимиром Зеленским среди всех американских официальных лиц.

Несмотря на внутренние разногласия, переговоры в Саудовской Аравии принесли значительный прогресс. По итогам многочасовых дискуссий Украина объявила о готовности согласиться на 30-дневное временное перемирие — при условии, что Россия сделает то же самое. В ответ США согласились возобновить передачу разведывательных данных и военную помощь. Обсуждался также вопрос о предоставлении американским компаниям доступа к украинским месторождениям редкоземельных металлов.  

Выступая в Белом доме, Трамп подтвердил свой следующий шаг — прямые переговоры с Путиным. «Я поговорю с Владимиром Путиным», — заявил Трамп. «Танго танцуют вдвоем».


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