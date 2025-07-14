Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко и предложил ей занять пост главы правительства.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский в социальных сетях.

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль занимает этот пост с марта 2020 года. О его возможной отставке официально не сообщалось.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал смену украинского посла в Вашингтоне. По данным издания, в числе кандидатов на этот пост назывался и Денис Шмыгаль.

Источник издания «РБК-Украина» подтвердил, что в списке потенциальных претендентов на должность посла также фигурируют министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.

«Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке. Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и [их] уровень соответствует уровню отношений с Америкой», — сказал источник.