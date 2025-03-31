Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат контроль над островом, несмотря на заявления Дональда Трампа.

«Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты «получат Гренландию». Позвольте мне внести ясность: Соединенные Штаты не получат ее. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем свое будущее», — написал Нильсен в Facebook.

Ранее, в интервью NBC News, Дональд Трамп заявил: «Мы получим Гренландию. Да, 100%». По его словам, это может произойти даже без применения военной силы.

Йенс-Фредерик Нильсен стал премьер-министром в пятницу после победы своей партии Demokraatit на мартовских выборах. Партия выступает за независимость Гренландии от Дании через укрепление экономической самостоятельности.

На своей первой пресс-конференции Нильсен призвал к политическому единству перед лицом внешнего давления. Его инаугурация прошла всего за несколько часов до визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Во время поездки Вэнс посетил американскую военную базу Питуффик и обвинил Данию в том, что она не инвестирует в жителей Гренландии и в архитектуру безопасности региона.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен ответил, что Дания открыта для критики, но ей не нравится тон Вашингтона.

«Так нельзя разговаривать с близкими союзниками, а я по-прежнему считаю Данию и Соединенные Штаты близкими союзниками», — сказал он.

Расмуссен также напомнил, что с 1945 года американское присутствие на острове сократилось с 17 баз до одной — базы Питуффик с 200 военными.

По его словам, соглашение 1951 года позволяет США расширить военное присутствие, если они захотят, — но этот вопрос нужно обсуждать.

В январе Копенгаген объявил о выделении 1,9 млрд евро на укрепление арктической безопасности. В бюджет входят новые военные корабли, беспилотники и спутники.

Гренландия является автономной областью в составе Дании. Копенгаген контролирует внешнюю политику, оборону и валюту. Внутренние вопросы, включая полицию, образование и регулирование добычи ресурсов, находятся в ведении властей Гренландии.