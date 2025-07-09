Ультраортодоксальная газета Yated Ne’eman, официальное печатное издание ультраортодоксальной фракции «Дегель ха-Тора», входящей в партию «Яхадут ха-Тора» (ивр. יהדות התורה — «Объединённый иудаизм Торы»), предупредила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что его «долгая и славная» карьера на посту премьер-министра еврейского государства может завершиться из-за неспособности принять закон, освобождающий студентов ешив от обязательной военной службы.

В передовице под заголовком «Уроки прошлого» Нетаньяху сравнили с Уинстоном Черчиллем, который, будучи «блестящим командиром», привел Британию к победе над нацистской Германией, но, «опьяненный победой», недооценил недовольство народа и проиграл выборы из-за неспособности решать послевоенные проблемы.

«Как бы ни был блестящ Черчилль во время войны, этого оказалось недостаточно, чтобы считать его лидером», — пишет газета, намекая, что Нетаньяху теряет поддержку из-за внутренних разногласий. Пока премьер «хвалится победами», оппозиция готовит альтернативное правительство.

Накануне партии Объединённый иудаизм Торы и ШАС, ключевые союзники Биньямина Нетаньяху, выразили «глубокое разочарование» его неспособностью продвинуть закон об освобождении от призыва. Как заявил высокопоставленный ультраортодоксальный источник в эфире радио Kan, союзники «потеряли веру» в коалицию после того, как обещания, данные перед агрессией на Иран, были отозваны.

Обе партии продолжают бойкотировать законодательные инициативы в Кнессете, требуя от председателя комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна представить пересмотренный законопроект о призыве.

Кризис обострился после решения Верховного суда Израиля в июне 2024 года, признавшего отсутствие законных оснований для освобождения ультраортодоксов от службы. Это привело к началу призыва десятков тысяч ранее освобожденных мужчин, что вызвало протесты и усилило давление на Нетаньяху.

Тем временем Нетаньяху также сталкивается с нарастающим давлением светской оппозиции по вопросу продвигаемого закона об освобождении ультраортодоксов от военной службы. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство за подчинение шантажу ради сохранения коалиции, а предполагаемые попытки ультраортодоксов уклониться от военной службы «постыдным уклонением», пообещав призывать в армию студентов ешив при смене правительства.

Авигдор Либерман из «Исраэль Бейтейну» заявил, что погибшие солдаты стали жертвами «коалиционных интересов», назвав действия правительства предательством армии. Бенни Ганц из «Национального единства» подчеркнул, что законопроект не отвечает нуждам армии в 12 000 солдат, подрывая безопасность страны, и призвал Нетаньяху сосредоточиться на сделке по обмену заложников, способной, по его словам, изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ортодоксальные иудеи (харедим) составляют свыше 13% от населения Израиля, что делает их значительной демографической и политической силой. Проживают в основном компактно, следуя иудейским законам, которые нередко вступают в противоречие со светскими нормами государства. Их влияние на политику усиливается благодаря высокой рождаемости и сплоченности.

Историческая справка: В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами ультраортодоксов, ранее не признававшими сионистские структуры, об освобождении студентов ешив от воинской службы и праве харедим жить по религиозным законам, противоречащим светским. Взамен они поддержали создание Государства Израиль.