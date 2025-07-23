Президент России Владимир Путин наделил граждан Беларуси, постоянно проживающих в России, правом участвовать в местных выборах в качестве избирателей и кандидатов. Глава российского государства подписал протокол о внесении изменений в договор между странами Союзного государства, сообщают российские государственные СМИ.

Аналогичное право получили граждане России, постоянно проживающие на территории Беларуси — они смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления республики.

Изменения вносятся в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Сам протокол был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве 13 марта 2025 года.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства», — объяснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил важность развития потенциала Союзного государства, обеспечивая интересы людей.

Володин добавил, что это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева отметила, что изменения позволят гражданам России и Беларуси активнее участвовать в решении вопросов, которые волнуют конкретных жителей на конкретной территории.