Тела 15 сотрудников Красного Полумесяца, Гражданской обороны Палестины и ООН были обнаружены в общей могиле в южной части сектора Газа, сообщили представители ООН. Глава гуманитарной службы всемирной организации Том Флетчер заявил, что тела находились рядом с разбитыми, но хорошо обозначенными машинами. Он обвинил израильские войска в убийстве спасателей и потребовал ответов и справедливости.

Израильская армия не прокомментировала обвинения, но заявила, что содействовала эвакуации тел. Однако она не объяснила, почему тела были захоронены в песке и почему найденные машины оказались покорежены и раздавлены.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини назвал произошедшее вопиющим нарушением человеческого достоинства и сообщил, что число погибших гуманитарных работников в Газе с начала войны достигло 408 человек. Международный комитет Красного Креста заявил, что потрясен гибелью сотрудников, которые рисковали своей жизнью ради спасения других.

Федерация Красного Креста сообщила, что один сотрудник Красного Полумесяца из группы из девяти человек до сих пор числится пропавшим. Спасатели исчезли 23 марта, когда направлялись в Рафах для помощи раненым жителям Газы.

Палестинский Красный Полумесяц подтвердил, что помимо их сотрудников в той же местности были найдены тела шести работников гражданской обороны и одного сотрудника ООН. Организация заявила, что их преднамеренно атаковали израильские военные.

Израильская армия сообщила, что 23 марта военнослужащие открыли огонь по группе автомобилей, включая кареты скорой помощи и пожарные машины. По версии армии, техника приблизилась к позиции без предварительного согласования, без фар и опознавательных знаков. Однако ООН категорически опровергла эти обвинения, подчеркнув, что все машины были четко обозначены как автомобили гуманитарной миссии, их маршрут был заранее согласован.

Глава гуманитарной миссии ООН в Газе Джонатан Уитталл назвал место захоронения массовым и отметил, что оно было обозначено мигалкой от раздавленной машины скорой помощи.

Официальный представитель ООН сообщил Reuters, что тела были намеренно зарыты в песок с помощью бульдозера или другой тяжелой техники. Так израильские военные пытались скрыть следы своего преступления.



