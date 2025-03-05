Главная роль в объединении тюркского мира принадлежит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван, состоявшейся 5 марта.

«Особенно для объединения тюркского мира эта транспортная связь имеет огромное значение и пользу, и, естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном – большой вклад во весь тюркский мир. В деле объединения тюркского мира огромная роль принадлежит моему дорогому брату, уважаемому президенту. Под его руководством были достигнуты большие успехи как в Турции, так и созданы новые возможности для более тесного объединения тюркского мира», – подчеркнул Алиев.

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван обеспечит энергетическую безопасность азербайджанского эксклава, который более века отделен от основной части страны. Проект реализован по принципу свопа – газ из Азербайджана будет поставляться через территорию Турции.

Азербайджанский лидер напомнил об исторической несправедливости, из-за которой Нахичевань более века остается отрезанной от основной территории страны. По его словам, после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении, нарушив сухопутную связь с Нахчываном.

Президент Азербайджана напомнил об исторической роли Турции в защите Нахчывана во время Первой Карабахской войны, когда регион находился под блокадой со стороны Армении. По его словам, благодаря мосту «Надежда», соединившему Нахичевань с Турцией, эксклав избежал оккупации.

Новый газопровод является продолжением масштабного энергетического сотрудничества двух стран, которое включает такие проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP. В прошлом году экспорт газа из Азербайджана достиг 25 млрд кубометров, причем около половины этого объема поставлялось в Турцию.