Украина рассчитывает на возвращение лишь около 30% своих беженцев в течение шести месяцев после окончания конфликта. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов. Речь идет как минимум о 2 млн «‎возвращенцев» — всего же страну после начала войны в феврале 2022 года покинули 6,8 млн украинцев.

По словам Чернышова, еще 30% беженцев вероятно, останутся за границей навсегда, а около 40% примут решение о возвращении в зависимости от экономической ситуации — наличия работы, уровня зарплат и возможности обеспечить жилье.

Министр подчеркнул, что власти не будут применять принудительные меры для насильного возвращения граждан. Российские СМИ пишут, что за границей находятся от 20 до 25 млн граждан Украины. Однако официальная статистика Украины и ООН показывает, что всего за пределами Украины проживает порядка 7 млн украинских беженцев. Большинство из них — 6,3 млн человек — укрылись в странах Европы.

Статус беженца дает право жить, работать и пользоваться социальными услугами. Больше всего украинцев находится в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Тем не менее, с приближением возможного перемирия растет неопределенность. ЕС продлил действие директивы о временной защите до марта 2026 года, но четкого плана на будущее пока нет. При этом каждая страна трактует правила по-своему, и условия пребывания украинцев отличаются.

Некоторые государства начали готовить долгосрочные решения. Польша намерена предложить трехлетний вид на жительство украинцам, прожившим в стране не менее года. Чехия разработала пятилетний статус для тех, кто работает и чьи дети ходят в школу. Однако власти Чехии уже заявили, что после окончания войны новые разрешения выдаваться не будут.

По данным ООН, число украинцев, планирующих вернуться, сокращается. В 2024 году о таком намерении сообщили 65% опрошенных, тогда как в 2022 году их было 77%.



