Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Авнер, в 2022 году тайно приобрел квартиру в Оксфорде за £502,500 ($680,000) под псевдонимом Ави Авнер Сегал, воспользовавшись падением фунта из-за экономического кризиса в Великобритании, сообщает израильская газета Calcalist.

Покупка была совершена без ипотеки, а средства, по словам Авнера, предоставили его родители. В 2022 году Биньямин Нетаньяху был лидером оппозиции, и его запрос на охрану Шин-Бет для сына за границей был отклонен.

Покупка на сумму 1.98 млн шекелей была чуть ниже порога в 2 млн шекелей, требующего обязательной отчетности перед налоговыми органами Израиля. Согласно Calcalist, если бы сделка состоялась на 10 дней раньше или позже, стоимость квартиры превысила бы порог, обязывающий декларировать зарубежную собственность.

Авнер, использовавший псевдоним, основанный на девичьей фамилии бабушки, объяснил смену имени соображениями безопасности.

В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения, инкриминировав политику коррупцию, злоупотребление доверием и использование служебного положения в личных целях. Первое заседание прошло в мае 2020 года.

Нетаньяху проходит по трем делам, получившим названия «1000», «2000» и «4000». В их рамках его обвиняют в получении подарков от бизнесменов, а также в продвижении выгодных условий для компаний в обмен на лояльное освещение в СМИ.