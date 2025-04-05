ПОЛИТИКА
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Совет ООН оставил Альбанезе вопреки произраильскому лобби
Совет ООН по правам человека продлил мандат спецдокладчика по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе до 2028 года, несмотря на резкую критику со стороны США и произраильских структур
Совет ООН оставил Альбанезе вопреки произраильскому лобби
Франческа Альбанезе / Reuters
5 апреля 2025 г.

На заключительном заседании 58-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу было одобрено продление мандата Франчески Альбанезе еще на три года. Это решение вызвало недовольство в Вашингтоне и ряде западных столиц, где спецдокладчика неоднократно обвиняли в антиизраильской риторике.

За время своей работы Альбанезе регулярно обвиняла Израиль в этнических чистках и геноциде палестинцев, включая выступления в СМИ и официальные доклады. Ее подход вызвал жесткое противодействие со стороны произраильских организаций, таких как UN Watch, Всемирный еврейский конгресс и сионистская молодежная организация Betar.

UN Watch опубликовала 60-страничный доклад с обвинениями Альбанезе в антисемитизме и оправдании «терроризма». Директор организации Хиллель Нойер потребовал немедленного прекращения ее полномочий, а также запустил петицию против ее переназначения.

Некоторые противники Альбанезе, включая британского депутата Дэвида Тейлора, заявили, что она якобы оправдывала атаку ХАМАС 7 октября 2023 года и называла Израиль «колониальным захватчиком».

Тем не менее Совет решил сохранить ее на посту. По данным СМИ, Альбанезе даже сталкивалась с угрозами физической расправы — в частности, организация Betar угрожала ей во время недавнего визита в Лондон, упоминая израильские авиаудары по Ливану.

Продление мандата Альбанезе рассматривается как поражение попыток США и их союзников сместить одного из самых жестких критиков израильской политики в структурах ООН.

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