На заключительном заседании 58-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу было одобрено продление мандата Франчески Альбанезе еще на три года. Это решение вызвало недовольство в Вашингтоне и ряде западных столиц, где спецдокладчика неоднократно обвиняли в антиизраильской риторике.

За время своей работы Альбанезе регулярно обвиняла Израиль в этнических чистках и геноциде палестинцев, включая выступления в СМИ и официальные доклады. Ее подход вызвал жесткое противодействие со стороны произраильских организаций, таких как UN Watch, Всемирный еврейский конгресс и сионистская молодежная организация Betar.

UN Watch опубликовала 60-страничный доклад с обвинениями Альбанезе в антисемитизме и оправдании «терроризма». Директор организации Хиллель Нойер потребовал немедленного прекращения ее полномочий, а также запустил петицию против ее переназначения.

Некоторые противники Альбанезе, включая британского депутата Дэвида Тейлора, заявили, что она якобы оправдывала атаку ХАМАС 7 октября 2023 года и называла Израиль «колониальным захватчиком».

Тем не менее Совет решил сохранить ее на посту. По данным СМИ, Альбанезе даже сталкивалась с угрозами физической расправы — в частности, организация Betar угрожала ей во время недавнего визита в Лондон, упоминая израильские авиаудары по Ливану.

Продление мандата Альбанезе рассматривается как поражение попыток США и их союзников сместить одного из самых жестких критиков израильской политики в структурах ООН.