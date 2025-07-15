Шесть депутатов от ультраортодоксальной партии «Объединенный иудаизм Торы» (UTJ) подали в отставку, заявив о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху. Это ставит под угрозу стабильность израильского правительства, которое теперь сохраняет минимальное большинство — 61 место из 120 в Кнессете. Председатель UTJ Ицхак Гольдкнопф ушел с поста еще месяц назад.

Причиной раскола стал провал законопроекта об освобождении учащихся ешив от обязательной службы в армии. В заявлении фракции «Дегель а-Тора», входящей в UTJ, сказано, что после консультаций с духовными лидерами и из-за систематических нарушений со стороны правительства было принято решение покинуть коалицию.

Партии ультраортодоксального лагеря с самого начала требовали закрепить в коалиционном соглашении 2022 года пункт об отсрочке или полном освобождении религиозных студентов от призыва. Однако в прошлом году Верховный суд Израиля постановил прекратить практику исключений и начать призывать ешивников в армию. Это обострило внутриполитический кризис — особенно на фоне войны в Газе и необходимости пополнения армии.

В правящей коалиции разгорелись споры: религиозные партии требуют сохранить отсрочки, а светские депутаты настаивают на равенстве всех перед законом. Пока неизвестно, последует ли примеру UTJ другая крупная ультраортодоксальная партия — ШАС.

По данным представителя Гольдкнопфа, все семь депутатов UTJ теперь вне коалиции. Выход этой партии может стать началом серьезного раскола в правительстве Нетаньяху, уже и без того балансирующем на грани парламентского большинства.