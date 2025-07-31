Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре официальную встречу с президентом Габона Брисом Клоте Олиги Нгемой, прибывшим с государственным визитом. Лидеры обсудили двусторонние отношения и перспективы экономического и оборонного сотрудничества. После встречи был подписан ряд соглашений.

В своем выступлении в ходе пресс-конференции президент Эрдоган резко осудил действия Израиля в Газе, обвинив израильские силы в преднамеренных расстрелах мирных жителей. «Невинные дети умирают от голода, а собравшиеся за гуманитарной помощью намеренно расстреливаются. Никто не может оставаться безучастным к этой картине ужаса», — сказал он.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит гуманитарные усилия и поддержку жителей сектора Газа. «Наш приоритет — доставить гуманитарную помощь нашим братьям. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы остановить эту несправедливость», — отметил он, добавив, что Анкара усилит давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.