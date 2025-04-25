Виктор Васильев, российский политтехнолог и автор телеграм-канала «Улыбаемся и машем», арестован в Кыргызстане по делу о наемничестве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Суд постановил взять Васильева под стражу до 17 июня 2025 года.

Главный редактор агентства «Регнум» Марина Ахмедова подтвердила, что Васильев является автором издания и экспертом по Африке и Центральной Азии. По ее словам, он проходит по тому же делу, что и Наталья Секерина — сотрудница «Русского дома» в Оше, арестованная ранее по обвинению в вербовке наемников.

В этом же деле фигурируют сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин и еще двое человек.

Аресты в Кыргызстане произошли на фоне дипломатического напряжения после масштабного рейда в Москве, где были задержаны десятки граждан стран Центральной Азии, включая Кыргызстан.

Москву обвинили в жестоком обращении с задержанными — на видео видно, как их заставляли ползти и укладывали лицом в пол. Из-за этих инцидентов МИД Кыргызстана вызвал российского посла в Бишкеке.

В МИД РФ назвали действия силовиков в Москве «плановой проверкой».