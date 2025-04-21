Первомайский районный суд Бишкека 21 апреля избрал меру пресечения в отношении активиста Тилекмата Куренова.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство старшего следователя Государственного комитета национальной безопасности было удовлетворено. Куренов заключен под стражу до 19 мая 2025 года.

Активист подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Кыргызстана — публичные призывы к насильственному захвату власти.

19 апреля ГКНБ сообщил о доставке Тилекмата Куренова в Бишкек из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным спецслужбы, находясь за пределами страны, он регулярно размещал в социальных сетях публикации и видео с призывами к массовым беспорядкам и попытке захвата власти.

Ранее правоохранительные органы Кыргызстана сообщили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки и незаконные акции в разных регионах страны. По данным ГУВД Чуйской области, возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики — «Массовые беспорядки».

В рамках расследования установлены личности участников предполагаемой группы, в которую входили бывшие политики, представители организованных преступных группировок и гражданские активисты.

Также была задержана жительница Кара-Суйского района Ошской области. По версии следствия, она занималась легализацией денежных средств, предназначенных для пособников.

По данным следствия, она работала оператором-монтажером и за плату производила провокационные видеоматериалы с участием Куренова. Затем эти материалы распространялись через фейковые аккаунты в социальных сетях.