Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности к общественной дискуссии по вопросу отказа от нейтралитета и возможному вступлению страны в НАТО. В интервью газете Die Welt она подчеркнула, что в условиях растущей нестабильности и «все более агрессивной политики России» прежний статус Австрии больше не обеспечивает надежной защиты.

По словам министра, хотя сейчас нет парламентского или общественного большинства за вступление в альянс, обсуждение будущего оборонной политики Австрии «может быть весьма плодотворным». Она отметила важность инвестиций в оборону и укрепления связей с партнерами по безопасности.

Австрия провозгласила «постоянный нейтралитет» в 1955 году после вывода оккупационных войск и восстановления суверенитета. Однако, как напомнила Deutsche Welle, страна активно сотрудничает с НАТО. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вену в нарушении нейтрального статуса из-за транзита западного оружия через ее территорию.

Финляндия и Швеция, ранее также нейтральные, уже стали членами НАТО в 2023 и 2024 годах.