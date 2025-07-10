Систематические нападения радикальных поселенцев на палестинские деревни охватили и христианский анклав Тайбе — единственный полностью христианский город Западного берега. 7 июля там была подожжена церковь V века Святого Георгия (аль-Хадер) и древнее византийское кладбище. За несколько дней до этого поселенцы уже атаковали окраины города, сожгли дом и несколько автомобилей.

Пастыри трех общин — католической, греко-православной и мелкитской — в совместном заявлении осудили «серию жестких нападений», заявив, что целью поселенцев является подрыв духовного и культурного наследия христиан Палестины. По их словам, под прикрытием армии Израиля происходит расширение нелегальных поселений на восточной окраине города. «Мы больше не можем молчать, когда земля и святыни Тайбе систематически уничтожаются», — говорится в обращении.

Израильские власти, включая армию, почти всегда остаются безучастными к насилию со стороны поселенцев, утверждают правозащитники. Более того, нынешняя администрация Трампа в январе отменила санкции против наиболее радикальных из них. Госдепартамент США в ответ на запрос лишь заявил, что «осуждает насилие с любой стороны» и переадресовал вопросы о безопасности к израильским властям.

По данным ACLED, несмотря на снижение активности палестинских вооруженных групп, атаки со стороны поселенцев продолжаются. Недавний штурм деревни Кафер-Малик привел к гибели палестинских подростков, а спустя три дня те же радикалы напали уже на солдат армии Израиля после попытки властей снести незаконный аванпост. Только тогда премьер-министр Нетаньяху выступил с осуждением — но не в защиту палестинцев, а лишь из-за нападения на армию.

Священники Тайбе призвали к международному расследованию и поддержке. «Эта земля не может жить без своего коренного народа. Мы остаемся, несмотря ни на что, — с верой и надеждой, что правда и справедливость восторжествуют», — заключили они.