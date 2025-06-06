Бывший советник Белого дома Стив Бэннон выступил с резкими обвинениями в адрес миллиардера Илона Маска. Он заявил, что Маск является «нелегалом» и должен быть немедленно депортирован из США. Об этом сообщает The Hill.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный иностранец, и его следует немедленно депортировать из страны», — сказал Бэннон.

Маск родился в Южной Африке. Позже он эмигрировал в Канаду, а затем переехал в США, где получил гражданство. В прошлом году газета Washington Post сообщила, что Маск мог работать в США нелегально до получения гражданства. Это стало основой для обвинений Бэннона.

«Вы собираетесь отправить других людей домой. Давайте начнем с южноафриканцев, хорошо?» — заявил он, намекая на жесткую иммиграционную политику администрации Трампа.

Бэннон также заявил, что употребление наркотиков Маском может стать поводом для депортации. По его словам, «дело о наркотиках будет расследовано».

Он поддержал недавнее заявление президента Дональда Трампа о возможной отмене государственных контрактов с компаниями Маска. По словам Бэннона, он и другие чиновники ранее предупреждали Трампа, что поддержка Маска — ошибка.

«Президент Трамп наделил его полномочиями больше, чем кого-либо другого в этом правительстве. Поддерживал его, продвигал, даже когда такие люди, как я, говорили: вы совершаете ошибку. Это плохой парень. Он отвернется от вас. Он не с нами. Он также совершенно некомпетентен», — сказал Бэннон.

Он добавил, что Маск начал публиковать «злобные» посты сразу после того, как Трамп положительно высказался о республиканском законопроекте.