Генеральный прокурор США Пэм Бонди в мае 2025 года уведомила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что его имя неоднократно упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Бонди, выступая на встрече с Трампом, отметила, что в файлах также фигурируют имена многих других известных лиц, но эти данные содержат «непроверенные слухи» о людях, связанных с Эпштейном. Она рекомендовала не публиковать дополнительные документы из-за наличия в них детской порнографии и личной информации о жертвах. Трамп согласился с позицией Бонди, оставив решение о раскрытии файлов на ее усмотрение.

Заявления Бонди вызвали недовольство сторонников Трампа. В феврале она утверждала на Fox News, что у нее есть «список клиентов» Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, но в июле меморандум Минюста и ФБР показал, что такого списка не существует.

На заседании кабинета 8 июля Бонди пояснила, что имела в виду полный комплект документов по делу, и отказалась их публиковать, ссылаясь на запрещенный контент. 15 июля Трамп опроверг, что Бонди сообщала ему о его имени в файлах, назвав их «выдумкой» экс-главы ФБР Джеймса Коми.

На администрацию по-прежнему оказывается давление с целью заставить ее выполнить ключевое предвыборное обещание и обнародовать документы, связанные с Эпштейном.

Имя Трампа ранее упоминалось в списках пассажиров самолета Эпштейна, а также в его «черной книге» контактов вместе с именами его сына Эрика, дочери Тиффани, бывшей жены Иваны и брата Роберта.

Ранее федеральный прокурор Морин Коми, участвовавшая в расследовании громкого дела, была уволена из Министерства юстиции США. В июне бывший соратник президента США миллиардер Илон Маск заявил, что имя главы государства фигурирует в документах по делу [о торговле людьми Джеффри] Эпштейна, в ответ на что Трамп пригрозил лишить Маска миллиардных контрактов. Позже Маск удалил публикацию в соцсети X, в которой обвинил президента США.

Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми и склонении к проституции. Однако уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.