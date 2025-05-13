ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: парад в Москве не тронули — по просьбе Китая
Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался от планов атаки парада 9 мая в Москве после просьбы Китая обеспечить безопасность в дни празднования
Зеленский: парад в Москве не тронули — по просьбе Китая
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
13 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия отказалась от планов атаковать парад в Москве 9 мая по просьбе Китая. По его словам, украинская сторона получила сигналы из Пекина, в которых выражалась поддержка предложенного Киевом 30-дневного прекращения огня.

«Мы получили сигналы из Китая, что они считают справедливым, чтобы в дни празднования 80-летия окончания Второй мировой войны была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина «всегда делает то, что обещает». По его словам, несмотря на заявления российской стороны, никаких ударов по параду 9 мая не было.

«Несмотря на пропаганду русских, никаких ударов по их параду 9 мая не было», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин в конце апреля предложил Украине трехдневное перемирие с 8 по 10 мая. В Киеве предложение отвергли, обвинив Москву в попытке добиться «тишины для парада» вместо реального прекращения огня. Зеленский в ответ потребовал 30-дневного перемирия как условия для начала прямых переговоров.

В преддверии 9 мая украинские власти, включая Зеленского, допускали возможность атак на Москву. 7 мая российскую столицу атаковали беспилотники, что привело к временной остановке работы аэропортов и транспортным сбоям.

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