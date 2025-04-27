ПОЛИТИКА
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В Румынии есть запасной «трампист» — он впереди всех
Евроскептический кандидат в президенты Джордже Симион лидирует в опросах. Выборы 4 мая могут значительно изменить курс страны
В Румынии есть запасной «трампист» — он впереди всех
По данным опросов, Симион, возглавляющий партию «Альянс за объединение румын» (AUR), лидирует с поддержкой до 35% / AP
27 апреля 2025 г.

В Румынии 4 мая пройдут президентские выборы, на которых евроскептический лидер оппозиции Джордже Симион рассчитывает одержать победу, опираясь на волну общественного недовольства после отмены декабрьских выборов из-за подозрений во вмешательстве России. Тогда фаворитом оказался другой кандидат, но со схожими курсом и риторикой — Кэлин Джорджеску.

По данным опросов, Симион, возглавляющий партию «Альянс за объединение румын» (AUR), лидирует с поддержкой до 35%. Он строит кампанию на лозунге «Румыния прежде всего», выступая против военной помощи Украине, критикуя руководство ЕС и поддерживая политику нынешнего президента США Дональда Трампа. Победа Симиона, по мнению политологов, может изолировать страну на международной арене, ослабить частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО.

Хотя Симион осудил президента России Владимира Путина как «военного преступника», его партия голосовала против закона о перехвате вражеских дронов, а сам он призывает пересмотреть помощь Украине в пользу социальных расходов внутри страны. В случае избрания он также намерен добиться возврата контроля над энергетической компанией OMV Petrom и предлагает назначить Джорджеску премьер-министром. Своими территориальными притязаниями на земли в Болгарии, Молдове и Украине Симион уже заработал статус персоны нон грата в Кишиневе и Киеве.

Шестилетняя история AUR показывает стремительный рост партии: от маргинального антипрививочного движения во время пандемии COVID-19 до ведущей силы румынской оппозиции, заручившейся поддержкой молодежи и рабочей диаспоры. Победа Симиона может привести к коренному изменению внутренней и внешней политики Румынии, в том числе в отношениях с ЕС и соседними странами.

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