ПОЛИТИКА
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Президент Ливана выбрал Париж
Визит во Францию стал первой европейской поездкой Жозефа Ауна. На повестке — региональная напряженность. Сообщается, что виртуально во встрече c Макроном участвовал и президент Сирии Ахмед аш-Шара
Президент Ливана выбрал Париж
/ Reuters
28 марта 2025 г.

Президент Ливана Жозеф Аун начал в пятницу переговоры в Париже с Эммануэлем Макроном — это его первый визит в западную страну. Стороны обсуждают реформы в Ливане и пути стабилизации ситуации на фоне роста напряженности между Израилем и «Хезболлой», несмотря на действующее перемирие.

По данным Елисейского дворца, к переговорам присоединился по видеосвязи президент Сирии Ахмед аш-Шара.

Макрон выразил полную поддержку усилиям премьера Ливана Навафа Салама по обеспечению «единства, безопасности и стабильности Ливана».

Аун в свою очередь призвал Францию и США усилить давление на Израиль, чтобы тот соблюдал условия ноябрьского перемирия, которое требует отвода войск и прекращения ударов по югу Ливана.

По условиям соглашения, достигнутого в ноябре при посредничестве Франции и США, израильские войска должны были покинуть юг Ливана, а «Хезболла» — убрать вооружения из приграничной зоны. Однако обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях.

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