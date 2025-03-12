Партия Демократов, выступающая за постепенную независимость от Дании, одержала победу на выборах в парламент Гренландии. Голосование прошло на фоне громкого заявления президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль.

Демократы получили 29,9% голосов, резко увеличив свою поддержку по сравнению с 9,1% в 2021 году. Партия Налерак, выступающая за немедленный разрыв с Данией, заняла второе место с 24,5%.

С момента вступления в должность в январе Трамп открыто заявил, что Гренландия должна стать частью США, называя это стратегическим приоритетом. Однако большинство местных жителей отвергают такую идею.

Однако сами победители говорят, что не будут торопиться уйти от датской короны.

«Люди хотят перемен… Нам нужно развивать бизнес, а не торопиться с независимостью», — заявил лидер Демократов Йенс-Фредерик Нильсен.

Теперь его партии предстоит сформировать коалицию. Правящая партия Инуит Атакатигит и ее партнеры из Сиумут потеряли поддержку, набрав в сумме лишь 36% голосов.

Премьер-министр Муте Эгеде признал поражение, но заявил, что открыт для переговоров.

Гренландия получила автономию от Дании в 1979 году, но Копенгаген продолжает контролировать внешнюю политику, оборону и финансы, выделяя острову около $1 млрд в год.

В ходе дебатов все пять парламентских партий заявили, что не доверяют Трампу.

«Он пытается влиять на нас. Люди обеспокоены», — отметил Эрик Йенсен, лидер партии Сиумут.

Трамп намекал на возможность военного вмешательства, но позже предложил «миллиардные инвестиции» в обмен на присоединение острова к США.

Однако большинство гренландцев поддерживают независимость, а не вхождение в состав Штатов.

«Мы не хотим быть частью США. Причины очевидны: медицина и Трамп», — сказал житель Нуука Туута Люнге-Ларсен в беседе с Reuters.



