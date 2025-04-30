Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Турция станет стратегическим партнером «Инициативы трех морей» — проекта по укреплению инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе. На саммите в Варшаве он также сообщил о присоединении Черногории и Албании в качестве ассоциированных участников. По словам Дуды, участие Турции и Испании особенно важно на фоне войны в Украине. Основная сессия саммита состоится 29 апреля с участием 12 президентов и делегаций из 23 стран, включая США, Японию и арабские государства.

С турецкой стороны на саммите присутствовал министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Анкара уже участвует в одном из ключевых проектов — автомагистрали Via Carpatia, соединяющей Литву и Турцию через Польшу, Венгрию, Румынию и Болгарию. Участие Турции в инициативе, как ожидается, усилит экономическую связность региона и стабильность в Черноморском бассейне.

Министр Уралоглу заявил, что присоединение Турции к инициативе «Трех морей» в статусе стратегического партнера открывает перед страной новые возможности в сфере логистики и инфраструктуры. По его словам, Анкара с самого начала внимательно следила за развитием платформы и теперь готова предложить ценную экспертизу в области транспортной, энергетической и цифровой связности, а также внести вклад в «цель устойчивого и взаимовыгодного регионального роста». Он подчеркнул, что благодаря проектам вроде «Срединного коридора» и «Пути развития» Турция становится ключевым звеном между Европой и мировыми рынками — от Каспия до Персидского залива.

Уралоглу отметил, что Турция — «не просто географический перекресток, но и страна с современной транспортной инфраструктурой мирового уровня». Он напомнил о 5 сухопутных переходах через Босфор и Мраморное море, включая мост «1915 Чанаккале» и железнодорожный тоннель «Мармарай», а также о крупных инвестициях в третью Босфорскую переправу с железнодорожной веткой.

«Мы готовы не только использовать эти коридоры, но и активно вовлекать в них турецкие компании. Когда мы соединяем инициативу «Трех морей» с выходом на Каспий и Персидский залив, это превращается уже в сотрудничество пяти морей», — цитирует агентство «Анадолу» слова министра.

Изначально «Инициатива трех морей» была создана в 2015 году при поддержке Евросоюза и объединила 12 стран — членов ЕС, находящихся между тремя морями. В 2023 году к ним присоединилась Греция, а Украина и Молдова получили статус ассоциированных участников. Общий портфель включает 143 приоритетных проекта, а потребность в инвестициях до 2030 года оценивается в сотни миллиардов евро.