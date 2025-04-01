ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп лишит Гарвард миллиардов
Администрация президента начала проверку и готовится лишить университет федерального финансирования в размере $9 млрд. Предлог – борьба с «антисемитизмом»
Трамп лишит Гарвард миллиардов
Гарвардский университет / Reuters
1 апреля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа инициировала проверку мер по борьбе с так называемым «антисемитизмом» в Гарвардском университете, что может привести к заморозке федерального финансирования учебного заведения на сумму до $9 млрд.

Министерства образования, здравоохранения и социальных служб, а также Управление общих служб США в понедельник объявили о начале «комплексной проверки федеральных контрактов и грантов Гарвардского университета и его филиалов» в рамках деятельности совместной рабочей группы по борьбе с антисемитизмом.

Министр образования Линда Макмэн заявила: «Неспособность Гарварда защитить студентов от антисемитской дискриминации — при одновременном продвижении разделяющих общество идеологий вместо свободного поиска — поставила репутацию университета под серьезную угрозу». Она добавила, что правительство будет «сотрудничать с соответствующими контрактными агентствами для оценки необходимости издания приказов о приостановке работы».

Согласно заявлению, проверка охватит контракты на сумму $256 млн и многолетние грантовые обязательства на $8,7 млрд, «чтобы гарантировать соответствие университета федеральным правилам, включая его обязанности по соблюдению гражданских прав».

Трамп и Республиканская партия развернули серию атак на высшее образование, обвиняя учебные заведения в «воук-идеологии» и угрожая более широкими мерами, включая расследования антисемитизма и потенциальные налоги на университетские фонды.

Решение, принятое в понедельник, появилось несмотря на недавние превентивные меры Гарварда. Университет создал рабочую группу по борьбе с антисемитизмом, урегулировал иск студентов, обвиняющих вуз в антисемитизме, уволил руководство Центра ближневосточных исследований и отменил партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу. Также университет обязался публиковать ежегодный отчет о прогрессе в борьбе с дискриминацией и притеснениями.

Последняя эскалация против элитных высших учебных заведений последовала за отзывом в начале марта федеральных грантов на сумму $400 млн у Колумбийского университета, который пошел на ряд уступок после требований изменить управление и дисциплинарные меры против студенческих протестов. Действия Колумбии, которые привели к отставке на прошлой неделе второго президента университета с 2023 года, пока не привели к возврату грантовых средств.

Правительство также заморозило финансирование Пенсильванского университета на сумму $175 млн, предположительно из-за разрешения трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта в соответствии с действовавшими на тот момент правилами.

Гарвард имеет фонд, оцениваемый более чем в $50 млрд, который, как подчеркивают официальные лица, предназначен для конкретных расходов, включая финансовую помощь. В начале этого месяца университет объявил о расширении поддержки, которая позволит сделать бакалавриат бесплатным для студентов из семей с годовым доходом $100 000 или меньше.

Несколько десятков профессоров юридического факультета Гарварда выступили с письмом к студентам на прошлой неделе, выразив протест против «серьезных вызовов верховенству закона», создаваемых действиями администрации Трампа против юридических фирм и наказанием людей «за законное высказывание по вопросам, представляющим общественный интерес».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us