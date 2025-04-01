Администрация Дональда Трампа инициировала проверку мер по борьбе с так называемым «антисемитизмом» в Гарвардском университете, что может привести к заморозке федерального финансирования учебного заведения на сумму до $9 млрд.

Министерства образования, здравоохранения и социальных служб, а также Управление общих служб США в понедельник объявили о начале «комплексной проверки федеральных контрактов и грантов Гарвардского университета и его филиалов» в рамках деятельности совместной рабочей группы по борьбе с антисемитизмом.

Министр образования Линда Макмэн заявила: «Неспособность Гарварда защитить студентов от антисемитской дискриминации — при одновременном продвижении разделяющих общество идеологий вместо свободного поиска — поставила репутацию университета под серьезную угрозу». Она добавила, что правительство будет «сотрудничать с соответствующими контрактными агентствами для оценки необходимости издания приказов о приостановке работы».

Согласно заявлению, проверка охватит контракты на сумму $256 млн и многолетние грантовые обязательства на $8,7 млрд, «чтобы гарантировать соответствие университета федеральным правилам, включая его обязанности по соблюдению гражданских прав».

Трамп и Республиканская партия развернули серию атак на высшее образование, обвиняя учебные заведения в «воук-идеологии» и угрожая более широкими мерами, включая расследования антисемитизма и потенциальные налоги на университетские фонды.

Решение, принятое в понедельник, появилось несмотря на недавние превентивные меры Гарварда. Университет создал рабочую группу по борьбе с антисемитизмом, урегулировал иск студентов, обвиняющих вуз в антисемитизме, уволил руководство Центра ближневосточных исследований и отменил партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу. Также университет обязался публиковать ежегодный отчет о прогрессе в борьбе с дискриминацией и притеснениями.

Последняя эскалация против элитных высших учебных заведений последовала за отзывом в начале марта федеральных грантов на сумму $400 млн у Колумбийского университета, который пошел на ряд уступок после требований изменить управление и дисциплинарные меры против студенческих протестов. Действия Колумбии, которые привели к отставке на прошлой неделе второго президента университета с 2023 года, пока не привели к возврату грантовых средств.

Правительство также заморозило финансирование Пенсильванского университета на сумму $175 млн, предположительно из-за разрешения трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта в соответствии с действовавшими на тот момент правилами.

Гарвард имеет фонд, оцениваемый более чем в $50 млрд, который, как подчеркивают официальные лица, предназначен для конкретных расходов, включая финансовую помощь. В начале этого месяца университет объявил о расширении поддержки, которая позволит сделать бакалавриат бесплатным для студентов из семей с годовым доходом $100 000 или меньше.

Несколько десятков профессоров юридического факультета Гарварда выступили с письмом к студентам на прошлой неделе, выразив протест против «серьезных вызовов верховенству закона», создаваемых действиями администрации Трампа против юридических фирм и наказанием людей «за законное высказывание по вопросам, представляющим общественный интерес».