Израиль согласился значительно сократить военное присутствие в оккупированном секторе Газа в рамках обсуждаемого 60-дневного перемирия, передают израильские СМИ со ссылкой на арабского дипломата, участвующего в посредничестве.

Сообщается, что смягчение позиции Израиля, достигнутое под давлением спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, открывает путь к соглашению в ближайшие дни. Новые карты вывода войск, представленные Израилем, исключают присутствие израильских сил в коридоре Мораг, разделяющем города Рафах и Хан-Юнис, и сокращают масштабы присутствия в Рафахе, где ранее предлагалось создать скандальный проект «гуманитарного города», который экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт сравнил с «концлагерем».

Под давлением Виткоффа Израиль отказался от максималистских требований по частичному выводу войск, что делает невозможным реализацию плана «гуманитарного города», отметил арабский дипломат. В Дохе посредники в настоящее время обсуждают с делегацией ХАМАС обновленные израильские предложения, которые в целом согласуются с ключевым требованием палестинской стороны - отводом израильских войск на позиции, которые они занимали до нарушения перемирия в июне.

Палестинское движение ХАМАС, в свою очередь, готово отказаться от требования немедленного обязательства Израиля к постоянному перемирию в обмен на личные гарантии президента США Дональда Трампа о сохранении перемирия до достижения окончательного соглашения.

Компромиссы сторон — смягчение Израилем позиции по выводу войск и уступка ХАМАС по вопросу постоянного перемирия — позволили преодолеть ключевые препятствия в переговорах в Дохе, считают посредники. Однако, как отметил арабский дипломат, сторонам еще предстоит договориться о механизмах распределения гуманитарной помощи и о числе и именах палестинских заложников, которых освободят в обмен на 10 живых израильских заложников и тела 18 погибших заложников в течение двухмесячного перемирия.