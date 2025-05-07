Пригрозили последствиями

Во время поездки в США, где у него были запланированы встречи с американским лидером Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями Республиканской партии, президенту Сербии Александру Вучичу резко стало плохо — подскочило артериальное давление, и он был вынужден вернуться в Белград.

Как только его самолет приземлился в сербской столице, главу государства отправили в Военно-медицинскую академию. Врачи призывали Вучича побыть в больнице еще пару дней, чтобы понаблюдать динамику, однако он в тот же день покинул госпиталь.

На фоне этого сразу поползли слухи о том, что сербский лидер может передумать лететь в российскую столицу 9 мая на празднование 80-летнего юбилея Победы. Еще во время визита в США президент Сербии рассказал журналистам о нападках со стороны Брюсселя.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские чиновники, которые поедут в Москву 9 мая, столкнутся с «последствиями». Каллас особенно подчеркнула, что участие стран-кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно.

Глава МИД Латвии Байба Браже предупредила балканские страны, которые хотят стать членами Евросоюза, что участие государств — кандидатов в ЕС в параде Победы на Красной площади «не соответствует политике европейских ценностей».

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос лично рассказала Вучичу, что его участие в праздновании в Москве «будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в ЕС».

Генсек МИД Эстонии Джонатан Всевиов и вовсе пояснил, что «участие в параде в Москве будет означать «нет» членству в Евросоюзе».

Сам Вучич утверждал, что пообещал приехать в РФ президенту Владимиру Путину и сербскому народу. Также он посетовал, что Брюссель «волнует только одно — как наказать Сербию и лично его». «Моя поездка в Москву стала для них одержимостью. Я готов подвергнуться любому виду санкций», — заявлял он до того, как его сломил недуг.

Да, нет, не знаю

Однако российские СМИ обратили внимание на то, что после каждого последующего предупреждения из Брюсселя заявления о будущем визите в столицу РФ со стороны Александра Вучича звучат уже не столь определенно.

Изначально он заявлял, что «Сербия внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом, чем и гордится Белград» и в шествии на Красной площади 9 мая будут участвовать 75 сербских военнослужащих.

Через некоторое время президент выразил сомнение в том, сможет ли армия «выдержать это давление» со стороны ЕС или нет. А потом и вовсе сказал, что приедет без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

Первый вице-премьер, глава Министерства финансов Сербии Синиша Мали, который сопровождал Вучича во время его визита в США, выразил предположение, что Вучич все-таки поедет в Москву, поскольку он «человек слова».

У визита президента Сербии в Москву есть еще одна цель — обсудить с российским лидером энергетическое сотрудничество, поскольку до 30 мая стороны должны подписать газовое соглашение.

Однако нельзя исключать, что резкое повышение давления президент Вучич может использовать как повод, чтобы отменить поездку в российскую столицу. Глава государства опасается разрыва с Евросоюзом, на котором завязана сербская экономика.

Схожая ситуация происходила с поездкой Вучича на саммит БРИКС в Казани. До последнего момента сербский лидер сохранял интригу: не отвергая приглашение президента Владимира Путина, но и не принимая его.

Впоследствии глава государства сослался на «хорошо известные обстоятельства», имея в виду давление со стороны Брюсселя. После этого в дни, когда проходил форум БРИКС в РФ, в Белград прилетел премьер-министр Польши Дональд Туск.

Принципиальный момент для Вучича

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с TRT на русском отметил, что пока сложно дать какой-то либо однозначный ответ на вопрос, приедет ли Вучич или нет.

«Я склонен полагать, что да, потому что сербский лидер неоднократно подчеркнул, что он дал слово. Можно также вспомнить его более раннее заявление, в котором он говорил, что несмотря на давление со стороны ЕС, он все равно поедет. И там цитата была, что даже если небо упадет на голову, то он все равно поедет в Москву, потому что он лично пообещал президенту Путину», — рассказал политолог.

По мнению балканиста, для Вучича — это действительно принципиальный момент.

«Тем более, что свое участие подтвердили и другие европейские лидеры и союзники Сербии, такие как Венгрия и Словакия. Мне кажется, что Вучич с большой долей вероятности все-таки приедет в Москву, несмотря на давление, которое оказывается со стороны ЕС, а оно действительно есть», — считает эксперт.

Специалист подчеркнул, что со стороны Брюсселя на Белград оказывается очень сильное давление.

«Оно постоянно возрастает. Причем началось это не одномоментно, оно уже идет много лет, и растет в геометрической прогрессии. А сейчас в преддверии 9 мая и на фоне намерения отдельных лидеров Европы посетить праздник Великой Победы в Москве это давление стало еще более сильным. Подвергается ему, кстати, не только Вучич, но и другие европейские лидеры, включая Фицо и Орбана», — подытожил аналитик.