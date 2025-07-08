Соединенные Штаты строят инфраструктуру для размещения новых заправочных самолетов и вертолетов ВВС Израиля, а также новый штаб морского спецназа «Шайетет 13» и множество других объектов стоимостью в миллиарды шекелей. Об этом пишет израильская газета Haaretz со ссылкой на официальные документы Инженерного корпуса армии США, опубликованные в интернете.

Все эти проекты финансируются из американской военной помощи Израилю. Программа включает текущие проекты стоимостью более $250 млн, а будущие проекты ожидаются на сумму свыше $1 млрд.

Согласно документам и презентациям Инженерного корпуса армии США, инициатива включает около 20 отдельных проектов общей стоимостью $1,5 млрд. Детали некоторых проектов, указанных только под кодовыми названиями, остаются нераскрытыми.

Один тендер стоимостью около $900 млн в настоящее время находится в разработке и ожидается к выдаче около июля 2025 года. Более половины этой суммы было добавлено в прошлом году после того, как Израиль решил приобрести дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA.

Программа охватывает строительство новых объектов на различных военных базах, включая клиники, военно-морские причалы, штабы различных подразделений и склады боеприпасов. Она также включает модернизацию существующей инфраструктуры, ремонт взлетно-посадочных полос и покрасочных ангаров для самолетов.

Некоторые из крупнейших проектов связаны с ВВС Израиля. Два контракта на реабилитацию и ремонт баз, включая взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, уже находятся в стадии реализации. Другие включают создание инфраструктуры для размещения будущих заправочных самолетов ВВС Boeing KC-46 Pegasus и тяжелых вертолетов CH-53K.

Проекты также включают строительство нового штаба для «Шайетет 13» — подразделения коммандос ВМС Израиля — в Атлите на севере Израиля, а также проект, именуемый в некоторых документах как «Тама 38», а в других как «Тама 58», который включает модернизацию центров техобслуживания бронетехники израильской армии.

Израиль получает $3,8 млрд ежегодно в рамках американской внешней помощи согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному с администрацией Барака Обамы и охватывающему период с 2019 по 2028 год. Война в Газе вызвала беспрецедентный всплеск дополнительной помощи, и согласно проекту университета Брауна «Цена войны», США предоставили Израилю дополнительно $18 млрд вооружений к сентябрю 2024 года.

В январе этого года Палата представителей США одобрила специальный пакет военной помощи стоимостью $26 млрд, который включал примерно $4 млрд на перехватчики для израильских систем противоракетной обороны.

Критика американской помощи Израилю в сфере безопасности нарастает как среди американских правых, так и левых. Хотя израильская армия использует помощь для покупки оружия у американских производителей, поддерживая американские рабочие места, все больше политиков утверждают, что пришло время либо прекратить помощь, либо использовать ее как рычаг воздействия на Израиль.

В апреле, принимая премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме, президент Дональд Трамп затронул эту тему, заявив: «Не забывайте, мы очень помогаем Израилю. Мы даем Израилю $4 млрд в год. Это много... Но мы заботимся о наших друзьях», — сказал он Нетаньяху.

Поскольку проекты финансируются через американскую военную помощь, только американские компании имеют право участвовать в торгах в качестве основных подрядчиков. Однако большая часть работы на местах в конечном итоге выполняется израильскими субподрядчиками.

В документах тендеров местоположения проектов указываются только под кодовыми названиями. Когда подрядчиков приглашают для предварительных осмотров объектов, местоположения держатся в тайне и раскрываются устно. Тендерные документы также предписывают конкурирующим компаниям избегать включения любых идентифицирующих деталей о местоположении проектов.

Это не первый раз, когда Инженерный корпус армии США публично раскрывает строительные проекты в Израиле. В 2012 году The Washington Post сообщила, что он курировал строительство пятиэтажного подземного объекта «Объект 911» для использования ВВС Израиля стоимостью в десятки миллионов долларов.

В 2012 году «Haaretz» сообщила о проекте строительства еще одного секретного подземного объекта, известного как «Объект 81», с предполагаемой стоимостью $100 млн. Согласно документу Инженерного корпуса армии США, были высказаны опасения относительно электромагнитной защиты объекта. Изображения, включенные в отчет об инспекции, показывают, что подземный объект расположен под зданием в центре Тель-Авива.