Франция в пятницу начала операцию по сбросу 40 тонн гуманитарной помощи в Газу. Одновременно в Париже призвали Израиль обеспечить полный доступ к региону, столкнувшемуся с угрозой массового голода. Об этом сообщает Reuters.

«Столкнувшись с абсолютной срочностью ситуации, мы провели операцию по сбросу продовольственной помощи в Газу. Благодарю наших партнеров из Иордании, ОАЭ и Германии за поддержку. А также военнослужащих — за их преданность делу», — написал президент Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«Но авиадоставок недостаточно. Израиль должен открыть полный гуманитарный доступ, чтобы предотвратить голод», — добавил он.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро ранее в тот же день сообщил телеканалу franceinfo, что Франция направляет четыре рейса с гуманитарной помощью — по 10 тонн каждый — из Иордании в Газу.