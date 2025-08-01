Франция в пятницу начала операцию по сбросу 40 тонн гуманитарной помощи в Газу. Одновременно в Париже призвали Израиль обеспечить полный доступ к региону, столкнувшемуся с угрозой массового голода. Об этом сообщает Reuters.
«Столкнувшись с абсолютной срочностью ситуации, мы провели операцию по сбросу продовольственной помощи в Газу. Благодарю наших партнеров из Иордании, ОАЭ и Германии за поддержку. А также военнослужащих — за их преданность делу», — написал президент Эммануэль Макрон в социальной сети X.
«Но авиадоставок недостаточно. Израиль должен открыть полный гуманитарный доступ, чтобы предотвратить голод», — добавил он.
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро ранее в тот же день сообщил телеканалу franceinfo, что Франция направляет четыре рейса с гуманитарной помощью — по 10 тонн каждый — из Иордании в Газу.
О планирующейся доставке гуманитарной помощи ранее сообщало французское новостное агентство RFI со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно отчету глобального мониторинга голода, опубликованному во вторник, уровень недоедания в Газе стремительно растет: дети младше пяти лет умирают от причин, связанных с недоеданием, а доступ гуманитарных организаций остается крайне ограниченным.
Как сообщили в офисе Макрона, Франция уже шесть раз принимала участие в гуманитарном воздушном мосту, организованном Европейским союзом в середине октября 2023 года — для доставки помощи в Газу через Иорданию и Египет.
Благодаря этому воздушному мосту было осуществлено более 60 рейсов, доставивших свыше 3 350 тонн гуманитарных грузов. Большая часть из них проходила транзитом через Египет и Иорданию. Часть этой помощи до сих пор не попала в Газу из-за отсутствия согласия со стороны израильских властей, добавили в офисе президента.