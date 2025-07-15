ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по сирийским беженцам
Тель-Авив в очередной раз нарушил режим перемирия с Ливаном; погибли не менее 12 человек
Израиль ударил по сирийским беженцам
/ AP
15 июля 2025 г.

По данным Национального агентства новостей Ливана, как минимум 12 человек погибли и еще восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю перемещенных сирийцев в районе Вади Фара в восточной части страны, в долине Бекаа. Семь погибших — граждане Сирии.

Израильская армия ранее заявила, что нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы», не уточнив, был ли лагерь среди целей. При этом удар произошел далеко за пределами зоны, в которой допускается присутствие израильских сил, согласно условиям перемирия.

Согласно соглашению о прекращении огня, заключенному в ноябре, бойцы «Хезболлы» должны были быть отведены севернее реки Литани — примерно в 30 км от границы с Израилем. В этой буферной зоне, согласно договоренностям, могут находиться только ливанская армия и силы миротворцев ООН. Израиль, в свою очередь, обязан был полностью вывести войска с территории Ливана, но продолжает удерживать как минимум пять стратегических точек.

Израильские военные и ранее неоднократно нарушали условия перемирия, что вызывает резкую критику со стороны Бейрута и обеспокоенность международных организаций.

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