По данным Национального агентства новостей Ливана, как минимум 12 человек погибли и еще восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю перемещенных сирийцев в районе Вади Фара в восточной части страны, в долине Бекаа. Семь погибших — граждане Сирии.

Израильская армия ранее заявила, что нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы», не уточнив, был ли лагерь среди целей. При этом удар произошел далеко за пределами зоны, в которой допускается присутствие израильских сил, согласно условиям перемирия.

Согласно соглашению о прекращении огня, заключенному в ноябре, бойцы «Хезболлы» должны были быть отведены севернее реки Литани — примерно в 30 км от границы с Израилем. В этой буферной зоне, согласно договоренностям, могут находиться только ливанская армия и силы миротворцев ООН. Израиль, в свою очередь, обязан был полностью вывести войска с территории Ливана, но продолжает удерживать как минимум пять стратегических точек.

Израильские военные и ранее неоднократно нарушали условия перемирия, что вызывает резкую критику со стороны Бейрута и обеспокоенность международных организаций.