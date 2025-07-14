Израиль представил посредникам в Дохе новую серию карт, предусматривающих дальнейшее сокращение военного присутствия в оккупированном секторе Газа в рамках обсуждаемого 60-дневного перемирия, передают местные СМИ со ссылкой на арабского дипломата.

Это уже вторая корректировка карт частичного вывода войск за две недели, сделанная под давлением США. Однако, по словам дипломата, изменения, включая сокращение буферной зоны в Рафахе с трех до двух километров, вряд ли приведут к прорыву в переговорах.

ХАМАС ранее отверг предыдущее предложение Израиля, поскольку оно оставляло под оккупацией треть эксклава, в том числе зоны, предназначенные предназначенные для спорного плана создания «гуманитарного города» в Рафахе, прозванного «концлагерем», где будет согнано и ограничено в передвижении все население эксклава.

В понедельник палестинское движение обвинило израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нежелании достичь соглашения о прекращении войны в Газе, в то время как переговоры в Катаре об обмене заложниками и прекращении огня продолжаются уже вторую неделю.

«Нетаньяху мастерски срывает один раунд переговоров за другим и не желает достигать никаких соглашений», — говорится в заявлении палестинского движения.

Тем временем президент США в понедельник вновь заявил, что переговоры о перемирии в секторе Газа продвигаются «достаточно успешно», пообещав раскрыть детали «в ближайшее время».

Напомним, 27 июня Трамп пообещал, что прекращение огня вступит в силу «в течение следующей недели». На прошлой неделе Трамп сказал, что его администрация близка к заключению перемирия, заявив об «очень хорошей вероятности, что мы достигнем соглашения на этой или следующей неделе».

С октября 2023 года израильские бомбардировки унесли жизни свыше 58 386 палестинцев, преимущественно женщин и детей, разрушив Газу и вызвав нехватку продовольствия и распространение болезней. Число раненых превысило 139 077 человек.