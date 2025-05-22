Москва напоминает Еревану: мы никуда не уходим
ПОЛИТИКА
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Москва напоминает Еревану: мы никуда не уходимРФ и Армения активизировали контакты. Ереван посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, ожидается визит спикера Совфеда Валентины Матвиенко. О шансах на восстановление отношений и главном камне преткновения — в интервью с журналистом Романом Багдасаряном
РФ и Армения активизировали контакты / TRT Russian
22 мая 2025 г.

Рабочий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереван прошел с 20 по 21 мая, состоялись встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Это стало первой поездкой Лаврова в Армению с июня 2022 года. Визит начался не слишком благоприятно: в аэропорту «Звартноц» дипломата пытались встретить протестующие из числа сторонников партии «За республику». Однако собравшиеся перепутали картеж Лаврова с машиной главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, который также в это время прибыл в армянскую столицу.

Но на этом дело не кончилось. Утром 21 мая у главного входа в здание министерства иностранных дел Лаврова ждали десятки митингующих с флагами ЕС и Армении. В руках они держали плакаты с нелицеприятными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина и самого дипломата. «Россия, вон из Армении», — скандировали демонстранты.

На произошедшее отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что акции — провокации, проплаченные американским посольством. А министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что официальная позиция Еревана не совпадает с мнением протестующих граждан.

«Я не хочу отрицать существование проблем. Но если мы хотим, чтобы разговор был искренним, честным, мы делаем выбор. Основываться на различиях и направлять отношения в негативное русло? Или все же на том, что нас объединяет и развивает отношения в конструктивном ключе?» — сказал он.

Итоги визита были достаточно сдержанно подведены на сайте министерства РФ: министры обменялись мнениями о проблематике региональной безопасности, Москва подтвердила готовность содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей, принятых в период с 2020 по 2022 года. Был подписан План межмидовских консультаций на 2025-2026-й.

Более подробную информацию Лавров дал в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном. Там российский дипломат раскритиковал французские поставки вооружений Армении, поскольку Франция «выступает как враждебная страна» России. А также ответил на вопрос журналистов: сможет ли Ереван повторить судьбу Киева.

«Не вижу каких-либо причин для «украинизации Армении». Армения — наш союзник, наш друг», — сказал он.

Лавров также отметил, что между странами складываются очень добрые отношения, «несмотря на целый ряд проблем, возникших в отношениях в силу, наверное, недопонимания позиций друг друга».

В последние годы российско-армянские отношения трещат по швам. В Ереване считают, что Москва не выполняет своих обязательств в рамках ОДКБ, власти страны заявили о намерении присоединиться к Евросоюзу. Однако после визита в Москву на День Победы премьер-министра Никола Пашиняна стороны кажется активизировали двусторонние контакты.

«Я думаю, что у нас хорошая динамика, и настроены на дальнейшее развитие этой динамики, и ваш визит хороший повод для этого», — сказал армянский лидер на встрече с Лавровым.

Однако мнения жителей страны и властей в вопросе российско-армянского сотрудничества расходятся. Роман Багдасарян — известный армянский блогер и журналист, рассказал TRT на русском о возможных причинах визита Лаврова в Ереван и дальнейшем развитии отношений между странами.

— С чем связан визит Сергея Лаврова в Армению?

— Цель этого визита — напомнить о том, что Россия не собирается уходить из этого региона и не намерена отпускать из-под контроля такие компактные страны, как Армения.

— Каковы итоги этого визита?

— Мы увидим их в будущем. Но я бы ничего хорошего от визита российских официальных лиц в Армении не ждал. Ранее это заканчивалось отбиранием заводов или фабрик.

Если отдельные люди считают, что Москва у нас покупает цветы и поэтому с ней не надо ссориться, то я считаю, что лучше не продавать эти цветы, чтобы потом не нести их на могилы наших парней.

— Какими могут быть отношения между странами?

— Не будем забывать, что Россия — огромная ядерная держава, и некоторые официальные лица этой страны угрожали не только Украине, но и, например, Грузии. В прошлом году Тбилиси был перепуган настолько, что им пришлось повесить плакаты о том, что если они выберут западную партию, то начнется война. Очевидно, что речь здесь о России. Другие соседи, включая Турцию, на такой шаг бы явно не пошли.

Так что отношения Армении и России могут быть рабочими, но братскими они не могут быть, и, я думаю, никогда не были. Дружескими они также быть не могут.

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