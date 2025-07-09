Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе бюджетных дискуссий в бундестаге заявил, что «дипломатические средства» в попытках прекратить российско-украинскую войну «исчерпаны». И заверил, что Берлин продолжит помогать Украине вопреки «сопротивлению левых и пророссийских правых», передает Tagesschau.

Немецкий лидер также раскритиковал российские удары по городам Украины и приветствовал поддержку законодателями поправок к Конституции. Нововведения призваны, как выразился Мерц, «всерьез заняться восстановлением обороноспособности» Германии.

На прошлой неделе канцлер, отвечая на вопрос о возможности поставок дальнобойных немецких ракет Taurus, заявил, что не исключает такого варианта, хотя соответствующих договоренностей с Киевом пока нет.

Еще в мае немецкая пресса, в том числе агентство dpa, сообщала, что Берлин намерен засекретить всякие военные поставки для Украины. Позднее министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подтвердил эти сообщения.

Слова Мерца звучат в консонанс с новой риторикой президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны вообще и Москвы в частности. Американский лидер, добивавшийся возможно взаимовыгодной «сделки» между РФ и Украиной с первых дней своего президентства и старавшийся держать нейтральный тон в отношении Москвы, в последние недели стал выказывать явное раздражение действиями [российского лидера Владимира] Путина. В минувший вторник Трамп пообещал Украине «больше оружия», а России — «сюрприз».