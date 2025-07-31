В осажденном секторе Газа за последние сутки от голода и недоедания скончались еще два человека, включая ребенка. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.

По официальным данным, с начала войны в секторе от истощения умерли 159 человек. Из них 90 — дети.

Глава Минздрава Газы Мунир аль-Буруш заявил, что ситуация стремительно ухудшается.

«Голод в Газе продолжает молча уносить жизни», — написал он в социальной сети X.

Он подчеркнул, что умершие палестинцы «не скончались внезапно, а угасали день за днем под изоляцией, лишенные пищи и медикаментов, в условиях международного молчания, приравнивающего палача к жертве».