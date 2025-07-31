ВОЙНА В ГАЗЕ
Голод продолжает уносить жизни палестинцев
Палестинский Минздрав сообщил о новых жертвах голода в секторе Газа, общее число погибших от истощения достигло 159 человек, большинство из них — дети
В Газе от голода умерли еще двое, включая ребенка / AA
31 июля 2025 г.

В осажденном секторе Газа за последние сутки от голода и недоедания скончались еще два человека, включая ребенка. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.

По официальным данным, с начала войны в секторе от истощения умерли 159 человек. Из них 90 — дети.

Глава Минздрава Газы Мунир аль-Буруш заявил, что ситуация стремительно ухудшается.

«Голод в Газе продолжает молча уносить жизни», — написал он в социальной сети X.

Он подчеркнул, что умершие палестинцы «не скончались внезапно, а угасали день за днем под изоляцией, лишенные пищи и медикаментов, в условиях международного молчания, приравнивающего палача к жертве».

Минздрав Газы призвал к немедленному снятию блокады и свободному допуску гуманитарной помощи.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается критической. Израиль продолжает блокировать доставку помощи, что приводит к массовому распространению голода и острому дефициту воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Особенно тяжелые последствия блокада оказывает на детей. Число погибших от голода растет ежедневно. По последним данным, с 7 октября 2023 года в результате нехватки пищи в Газе скончались 159 человек.

Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании голода как оружия. Они призывают к немедленным действиям, чтобы спасти оставшееся население сектора.

По данным Минздрава, с начала израильских атак 7 октября 2023 года в Газе погибли не менее 60 239 человек, ранения получили 146 894 человека.

