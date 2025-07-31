В осажденном секторе Газа за последние сутки от голода и недоедания скончались еще два человека, включая ребенка. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.
По официальным данным, с начала войны в секторе от истощения умерли 159 человек. Из них 90 — дети.
Глава Минздрава Газы Мунир аль-Буруш заявил, что ситуация стремительно ухудшается.
«Голод в Газе продолжает молча уносить жизни», — написал он в социальной сети X.
Он подчеркнул, что умершие палестинцы «не скончались внезапно, а угасали день за днем под изоляцией, лишенные пищи и медикаментов, в условиях международного молчания, приравнивающего палача к жертве».
Минздрав Газы призвал к немедленному снятию блокады и свободному допуску гуманитарной помощи.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается критической. Израиль продолжает блокировать доставку помощи, что приводит к массовому распространению голода и острому дефициту воды, медикаментов и предметов первой необходимости.
Особенно тяжелые последствия блокада оказывает на детей. Число погибших от голода растет ежедневно. По последним данным, с 7 октября 2023 года в результате нехватки пищи в Газе скончались 159 человек.
Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании голода как оружия. Они призывают к немедленным действиям, чтобы спасти оставшееся население сектора.
По данным Минздрава, с начала израильских атак 7 октября 2023 года в Газе погибли не менее 60 239 человек, ранения получили 146 894 человека.