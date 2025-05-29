ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Путин проигнорировал просьбы США отправить менее «ястребиную» делегацию
Мединский вновь возглавит переговорную группу от Москвы на встрече с украинской делегацией в Стамбуле, сообщили в российском МИД
Путин проигнорировал просьбы США отправить менее «ястребиную» делегацию
Владимир Мединский / Госдума РФ
день назад

Помощник президента России Владимир Мединский снова возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной, несмотря на недовольство западных посредников и просьбы администрации Дональда Трампа исключить «сторонников жесткой линии». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что переговоры пройдут 2 июня в Стамбуле.

Мединский уже возглавлял российские делегации в Стамбуле в 2022 году и в мае этого года, когда его участие вызвало резкую критику со стороны США. По данным Bloomberg, американские чиновники требовали его отстранения, считая Мединского автором «пропагандистского учебника по истории» и индоктринированным сторонником признания аннексии украинских территорий.

На предыдущем раунде переговоров 16 мая в Стамбуле делегации не смогли достичь соглашений. The Economist сообщал, что Мединский настаивал на признании Киевом потери Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и угрожал в противном случае «бесконечной войной». Среди условий России также назывались признание Крыма российским, запрет Украине вступать в какие-либо военные альянсы и на размещать у себя иностранные войска.

Пока Киев официально не подтвердил участие в следующем раунде переговоров. Россия же пока не предоставила свои предложения по перемирию, несмотря на обещания отправить их вскоре после окончания обмена пленными — он завершился в минувшее воскресенье. Кремле заявили, что «меморандум» с контурами возможного перемирия делегация привезет в Стамбул в понедельник.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us