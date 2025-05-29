Помощник президента России Владимир Мединский снова возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной, несмотря на недовольство западных посредников и просьбы администрации Дональда Трампа исключить «сторонников жесткой линии». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что переговоры пройдут 2 июня в Стамбуле.

Мединский уже возглавлял российские делегации в Стамбуле в 2022 году и в мае этого года, когда его участие вызвало резкую критику со стороны США. По данным Bloomberg, американские чиновники требовали его отстранения, считая Мединского автором «пропагандистского учебника по истории» и индоктринированным сторонником признания аннексии украинских территорий.

На предыдущем раунде переговоров 16 мая в Стамбуле делегации не смогли достичь соглашений. The Economist сообщал, что Мединский настаивал на признании Киевом потери Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и угрожал в противном случае «бесконечной войной». Среди условий России также назывались признание Крыма российским, запрет Украине вступать в какие-либо военные альянсы и на размещать у себя иностранные войска.

Пока Киев официально не подтвердил участие в следующем раунде переговоров. Россия же пока не предоставила свои предложения по перемирию, несмотря на обещания отправить их вскоре после окончания обмена пленными — он завершился в минувшее воскресенье. Кремле заявили, что «меморандум» с контурами возможного перемирия делегация привезет в Стамбул в понедельник.