Госдума в окончательном чтении приняла закон о штрафах за намеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, включая использование VPN. Нарушителям грозит административное взыскание в 3–5 тыс. рублей (около $35–60). Дополнительно установлены санкции за рекламу VPN: до 80 тыс. рублей (около $900) для граждан и до полумиллиона (около $5 600) для юрлиц. Кроме того применение VPN теперь считается отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, нововведения позволят сдерживать распространение экстремистского контента без немедленной блокировки западных платформ. Он пообещал, что «рядовые пользователи не пострадают».

Законопроект был внесен без обсуждений — в качестве поправки ко второму чтению закона о транспортно-экспедиционной деятельности.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский уточнил, что речь идет о штрафах за доступ к материалам из федерального списка Минюста, в который на сегодня включены 5437 наименований — от песен до произведений живописи.

На прошлой неделе первый зампред комитета российского парламента по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp, принадлежащий признанной в РФ экстремистской Meta, «с высокой вероятностью» будет внесен в перечень «недружественного ПО». Его работу могут ограничить уже осенью. По словам Горелкина, Telegram такой участи, скорее всего, избежит: якобы руководство мессенджера «готово к диалогу» с властями. Павел Дуров примерно в техе дни опровергал появившиеся в СМИ сообщения о подготовке «приземления» (открытия официального филиала) Telegram в России.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании мессенджера MAX — централизованного сервиса, интегрированного с порталом государственных услуг и другими платформами. Он будет поддерживать цифровой ID и позволять подтверждать право на льготы.

По данным Mediascope, в апреле 2025 года WhatsApp оставался самым популярным интернет-сервисом в России. Его месячный охват составил 97,4 млн человек, ежедневный — 84,4 млн, что составляет примерно 70%-ю долю от аудитории всех мессенджеров вместе взятых в стране.