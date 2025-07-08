Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит Украине дополнительное вооружение — в основном оборонительного характера — в ответ на масштабные удары России. Выступая на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, он подчеркнул: «Они получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия. Они должны иметь возможность защищаться».

Пентагон подтвердил решение, отметив, что оно принято «по указанию президента» для того, чтобы «обеспечить способность Украины обороняться, пока продолжаются усилия по достижению прочного мира». Однако конкретные системы, в том числе ракеты для ЗРК Patriot и HIMARS, пока не упомянуты.

Выступая перед журналистами, Трамп выразил недовольство действиями Путина: «Я не доволен президентом Путиным. Он не остановился. Люди продолжают погибать — и русские, и украинцы. А я хочу останавливать войны».

По данным Wall Street Journal, в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля Трамп заявил, что не отдавал приказа заморозить поставки, а лишь распорядился провести аудит запасов после ударов США по Ирану. Президент Украины охарактеризовал беседу как «максимально продуктивную».

Ранее, в начале июля, Пентагон временно приостановил военную помощь Киеву. В Киеве тогда сообщили о полном прекращении поставок, не получив официальных уведомлений.

По словам Зеленского, только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 1200 дронов, 39 ракет и почти 1000 планирующих авиабомб. Погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, более 80 получили ранения, включая семерых детей.

В Кремле же, напротив, сочли приостановку поставок обнадеживающей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».