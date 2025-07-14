Военные Израиля нанесли удары по нескольким танкам в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, где десятки людей погибли в столкновениях между суннитскими бедуинскими племенами и друзскими боевиками.

«Несколько танков [атакованы] в районе деревни Сами (в регионе Эс-Сувейда) на юге Сирии. Продолжение следует», — сообщил в соцсети X представитель израильской армии Авихай Адрай.

Более 30 человек погибли и почти 100 получили ранения в ходе столкновений между вооруженными бедуинскими племенными боевиками и друзскими ополченцами в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.

Ведомство выразило глубокую обеспокоенность «кровавыми событиями», произошедшими между «местными вооруженными группировками и племенами» в районе Аль-Макус в Эс-Сувейде поздно вечером в воскресенье.

«В связи с этим Министерство внутренних дел подтверждает, что подразделения его сил в координации с Министерством обороны будут непосредственно вмешиваться в регионе для разрешения конфликта, прекращения столкновений, наведения безопасности, преследования ответственных за события и передачи их компетентному судебному органу», — заявили в министерстве.

По данным государственного агентства САНА, ряд армейских сил, развернутых в районе, также погибли, пытаясь защитить гражданское население от незаконных группировок.

Министр внутренних дел Сирии Анес Хаттаб назвал «отсутствие государственных институтов, особенно военных и силовых» главной причиной продолжающейся напряженности в южной провинции Эс-Сувейда. «Нет иного решения, кроме как навести безопасность и активизировать роль институтов для обеспечения гражданского мира и возвращения жизни к нормальному состоянию во всех деталях», — написал Хаттаб в своем аккаунте X.

Вооруженные столкновения между местными бедуинскими племенами и друзскими ополченцами вспыхнули поздно вечером в воскресенье, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица и члены ополчения.

Башар Асад, руководивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию в декабре, положив конец режиму партии Баас, находившейся у власти с 1963 года. В январе в Сирии была сформирована новая переходная администрация во главе с президентом Ахмедом аш-Шара.