Идея о продаже Командорских островов Соединенным Штатам вызвала резкую реакцию в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такое предложение «страшным преступлением» и осудила его как с точки зрения закона, так и совести. Ее комментарий приводит агентство РИА Новости.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — заявила Захарова.

Так она отреагировала на публикацию подполковника Вооруженных сил США Джеффри Фрица, который предложил Вашингтону купить у России Командорские острова за $15 млрд. По мнению Фрица, приобретение этих территорий позволило бы США лучше следить за активностью Китая, включая возможные передвижения китайских подводных лодок в Арктике.

Командорские острова расположены в северной части Тихого океана и входят в состав Камчатского края.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании купить Гренландию, а также называл Канаду «51-м штатом».