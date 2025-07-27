ПОЛИТИКА
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Трамп помирит Таиланд и Камбоджу?
Бангкок и Пномпень согласились на переговоры о перемирии при посредничестве США; боевые действия продолжаются несмотря на дипломатический сдвиг
Трамп помирит Таиланд и Камбоджу?
/ Reuters
27 июля 2025 г.

Таиланд и Камбоджа заявили о готовности к переговорам о прекращении огня после четырех дней столкновений на границе. По данным властей, в результате конфликта погибли как минимум 34 человека, более 168 тыс. были вынуждены покинуть дома. Посредником выступил экс-президент США Дональд Трамп, пригрозивший приостановить торговые соглашения с обеими странами, если насилие не прекратится.

Премьер Камбоджи Хун Манет объявил о согласии на «немедленное и безусловное перемирие» после разговора с Трампом. По его словам, в ответ США подтвердили, что аналогичное обязательство выразил и временный премьер Таиланда Пхумтам Вечаячай. Он поблагодарил США за усилия, но заявил, что Бангкок «в принципе согласен» на прекращение огня только при наличии «искреннего намерения» со стороны Пномпеня.

На практике, однако, обстрелы продолжаются. В воскресенье Таиланд обвинил Камбоджу в ударах по гражданским объектам в провинции Сурин и по древнему храму Та Муэн Тхом, находящемуся в спорной зоне. В ответ тайские войска нанесли артиллерийские удары. Камбоджа, в свою очередь, сообщила о масштабной танковой атаке и вторжении на свою территорию.

Жертвы конфликта — в основном гражданские. В Таиланде погибли 21 человек, в Камбодже — 13. По последним данным, эвакуированы более 168 тыс. человек, большинство школ и больниц в приграничных деревнях закрыты. Местные жители, укрывающиеся в лагерях, выразили надежду на скорейшее завершение боев.

Совбез ООН призвал региональное объединение АСЕАН подключиться к урегулированию. Human Rights Watch осудила использование кассетных боеприпасов и потребовала от обеих сторон соблюдения норм гуманитарного права. Спорный участок 800-километровой границы между странами уже не раз становился очагом краткосрочной эскалации.

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