Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон посетил израильское поселение Ариэль на территории Палестины, став самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим в израильском поселении на оккупированном Западном берегу.
Визит прошел в рамках частной поездки, организованной Хизер Джонстон, основательницей Ассоциации образования США и Израиля.
Вместе с Джонсоном в Израиль прибыли четыре республиканских законодателя. Фотография, опубликованная «Исраэль Хайом», показала Джонсона и его жену Келли Лари на территории незаконного поселения после церемонии посадки дерева.
По данным Axios, неформальная поездка не имеет официального статуса и заранее не афишировалась, несмотря на участие высокопоставленных политиков.
Марк Зелл, поселенец, возглавляющий израильское отделение Республиканской партии, процитировал на платформе X слова спикера Параты представителей, в которых Джонсон называет оккупированные палестинские территории израильским именованием «Иудея и Самария».
«Горы Иудеи и Самарии — законная собственность еврейского народа», — заявил Джонсон, подразумевая Западный берег реки Иордан.
Визит прошел на фоне нарастающих призывов к аннексии Западного берега со стороны правящей коалиции Израиля. Ранее все министры от партии «Ликуд» направили премьер-министру Биньямину Нетаньяху письмо с требованием аннексировать оккупированную территорию Палестины до конца месяца, перед уходом парламента на летние каникулы.
В письме министры заявили, что «после исторических успехов настало время для решительных действий». Министр юстиции Ярив Левин также заявил, что «пришло время аннексии» и призвал не упустить «историческую возможность». По его словам, нынешняя ситуация — уникальный шанс, который нельзя игнорировать.
Напомним, 19 июля Международный суд ООН вынес заключение, в котором признал присутствие Израиля на палестинских территориях незаконным, призвав еврейское государство прекратить оккупацию и выплатить Палестине репарации.
Несмотря на вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году, Международный суд признал, что сохраняющийся контроль Израиля над эксклавом означает его фактическую оккупацию - наравне с Восточным Иерусалимом и Западным берегом.