Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон посетил израильское поселение Ариэль на территории Палестины, став самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим в израильском поселении на оккупированном Западном берегу.

Визит прошел в рамках частной поездки, организованной Хизер Джонстон, основательницей Ассоциации образования США и Израиля.

Вместе с Джонсоном в Израиль прибыли четыре республиканских законодателя. Фотография, опубликованная «Исраэль Хайом», показала Джонсона и его жену Келли Лари на территории незаконного поселения после церемонии посадки дерева.

По данным Axios, неформальная поездка не имеет официального статуса и заранее не афишировалась, несмотря на участие высокопоставленных политиков.

Марк Зелл, поселенец, возглавляющий израильское отделение Республиканской партии, процитировал на платформе X слова спикера Параты представителей, в которых Джонсон называет оккупированные палестинские территории израильским именованием «Иудея и Самария».