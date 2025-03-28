Россия готовится к масштабной войне против НАТО, которую президент Владимир Путин считает неизбежным системным конфликтом. Об этом говорится в совместном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, с которым ознакомилась газета Bild.

По оценкам немецкой разведки, к концу 2020-х годов Россия может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенциональной войне» против Североатлантического альянса.

На данный момент, считают в BND, Москва не обладает достаточными силами для прямого конфликта с НАТО. Однако литовская служба безопасности VSD предупреждает, что Россия может провести ограниченную операцию против одной или нескольких стран блока, чтобы проверить, насколько альянс готов выполнять свои обязательства по коллективной обороне.

Согласно докладу, военно-воздушные силы и флот России сохраняют боеспособность, несмотря на участие в войне в Украине. После завершения конфликта Москва может быстро перебросить войска к границам балтийских стран.

Также отмечается, что российская армия продолжает восполнять потери, а военная промышленность выпускает продукции больше, чем требует фронт.

С 2022 года Россия потратила на армию и оружие не менее 22 трлн рублей. В 2025 году оборонный бюджет составит 13,2 трлн рублей, почти 30% от всех расходов — это рекорд с советских времен.

В сентябре 2024 года Путин подписал указ об увеличении численности армии до 2,3 млн человек. Из них 1,5 миллиона — действующие военнослужащие, что делает армию РФ второй по численности в мире после китайской.

На фоне этих данных генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае агрессии против стран альянса ответ будет «сокрушительным».

«Если кто-то решит, что нападение на Польшу или другого союзника останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса», — сказал Рютте на пресс-конференции в Варшаве.

О риске масштабного конфликта в Европе ранее предупреждала и военная разведка Дании. В ее февральском докладе говорилось, что Россия может решиться на агрессию в случае ослабления НАТО.