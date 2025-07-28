Россия исчерпала большую часть советских военных запасов, начавших сокращаться с начала войны с Украиной. Поставки техники с главных складов страны к фронту вернулись к уровню 2021 года, свидетельствуют данные института KSE при Киевской школе экономики.

Как уточняет Financial Times (FT), объем перевозок сократился с 242 тыс. тонн в 2022 году до прогнозируемых 119 тыс. в 2025-м. Аналитик Павел Шкуренко объясняет это так: «Россия уже не может загружать ремонтные мощности на полную. Вероятно, все пригодное и легко восстанавливаемое вооружение давно отправили».

После начала войны Кремль массово возвращал в строй технику из резервов — включая танки Т-72 и Т-80, разработанные еще в 1970-х, и даже Т-54, которые появились в конце 1940-х.

Военный эксперт Франц-Штефан Гади из Вены считает, что сокращение поставок не обязательно означает падение боеспособности: Россия перешла к тактике с меньшим использованием бронетехники и одновременно наращивает новые запасы.

В то же время, отмечает FT, Россия все больше зависит от поставок оружия из Азии. На фоне истощения ресурсов оборонка перешла на комплектующие из Китая, а армия — на боеприпасы из Северной Кореи.

Китай напрямую оружие не поставляет, но остается ключевым поставщиком оборудования и станков для российского ВПК. С 2021 года объем таких перевозок почти удвоился и превысил 3 млн тонн.

Как утверждает газета, в 2024 году 52% всех российских грузов, обозначенных как «взрывчатые материалы», поступили из порта Находка, куда прибывают северокорейские грузы. До войны этот показатель был нулевым. Сейчас он достиг 250 тыс. тонн. Южнокорейская разведка утверждает, что КНДР уже отправила России 28 тыс. контейнеров, включая ракеты, гаубицы и даже солдат.

По оценке главы украинской разведки Кирилла Буданова, 40% российских снарядов — северокорейского происхождения.

В Москве и Пхеньяне опровергают эти утверждения, подчеркивая, что РФ использует исключительно российские вооружения.

Кроме того, как утверждает FT, около 13 тысяч тонн боеприпасов поступили из района Каспийского моря, предположительно — из Ирана.



